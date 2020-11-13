На трассе Р23 в Слуцком районе столкнулись легковой и грузовой автомобили, понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Авария произошла утром в четверг, 12 ноября, на трассе Р23 около деревни Заполье: столкнулись легковой автомобиль BMW-525 и грузовой «Газель». В салоне «легковушки» оказался зажат водитель. Работники МЧС спасли мужчину при помощи специального гидравлического инструмента. После осмотра медиками пострадавшего доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

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Водитель «Газели» не пострадал.

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