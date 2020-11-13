«Коронавирус проходит сам за 14 дней». Случчанин о том, как мы лечимся и не портим статистику в стране

Сижу на самоизоляции уже 14 дней. Первый тест был положительный, причём я его сдал платно по собственному желанию, находясь на больничном.

За всё время самоизоляции врач ни разу не приходил, а только периодически звонила медсестра.

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Закрывают больничный без повторного анализа, заявляя, что коронавирус проходит сам через 14 дней, мол, это законодательно так.

Вот так мы лечимся и не портим статистику в стране.

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