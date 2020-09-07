Акции протеста в Беларуси продолжаются почти месяц, за это время курсы доллара и евро в стране выросли до рекорда. Опасаясь девальвации, население ринулось скупать валюту и забирать депозиты. Нацбанк в августе потратил 15% золотовалютных резервов на поддержку белорусского рубля.

Массовые акции протеста в Беларуси начались после президентских выборов, которые прошли 9 августа. Люди продолжают выходить на улицы, выражая недовольство официальными итогами выборов. Они требуют признать победителем не действующего президента страны Александра Лукашенко, а Светлану Тихановскую. Во время выборов наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях, а неофициальные экзитполы показывали победу оппозиционного кандидата.

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Протесты сопровождаются ростом курса доллара и нехваткой средств в банковском секторе. Официальный курс евро в Беларуси 25 августа впервые после денежной реформы 2016 года превысил 3 рубля.

Население Беларуси скупает валюту, опасаясь обесценивания рублевых сбережений. «Сложная поствыборная общественно-политическая ситуация вызвала беспокойство у населения о стабильности экономики. И сформировался повышенный, в некоторые дни даже ажиотажный спрос на валюту», — комментировал государственной газете «Советская Белоруссия» глава управления монетарной политики Нацбанка Беларуси Дмитрий Мурин.

По состоянию на 4 сентября курс евро составлял 3,13 рубля (рост на 27% по сравнению с началом года), курс доллара — 2,65 рубля (рост на 18%).

В обменных пунктах даже наблюдалась нехватка валюты, но это было связано с техническими сложностями — купюры просто не успевали подвозить, отмечал Нацбанк.

С июля 2019 года в Беларуси реализуется режим «плавающего» курса, тогда как ранее регулятор удерживал курс.

Политика управляемого курса во времена политической и экономической нестабильности приводила к появлению «черного» рынка валюты. На нем доллары и евро можно было приобрести свободно, но гораздо дороже, чем по официальному курсу, который не отражал реальной ситуации на валютном рынке.

В августе 2020 году к ажиотажной скупке валюты подключились даже юридические лица, отмечает Нацбанк. Чтобы стабилизировать ситуацию, регулятор до 15 сентября перестал выдавать банкам однодневные кредиты.

«Ведь сейчас кредиты берутся в том числе и чтобы приобрести валюту, а потом продать ее по более высокой цене», — говорил «Советской Белоруссии» глава управления операций на финансовых рынках Нацбанка Денис Горегляд.

Банки без денег

Скупка валюты, последовавшие ограничения регулятора и нестабильность в целом привели к дефициту средств на банковском рынке. В итоге многие банки приостановили выдачу кредитов физическим лицам и начали принимать депозиты от населения под 20% и выше.

Нацбанк продолжил выдачу займов банкам, но только в форме аукционов. С 19 августа было проведено четыре аукциона. Данные регулятора показывают, что спрос на средства со стороны банков резко вырос, как и ставка — на последнем аукционе она составила 22,25% годовых, тогда как на предыдущих торгах в январе ставка составляла 10,95%.

Также резко выросла стоимость средств на межбанковском рынке, где финансовые организации предоставляют деньги в кредит друг другу. Если 10 августа средневзвешенная ставка межбанковского рынка составляла 3,8%, то к 3 сентября она выросла до 24%.

Эти данные говорят о том, что банкам не хватает ликвидности, а получить деньги взаймы становится для них все дороже.

Агентство Moody’s 1 сентября поставило на пересмотр рейтинги четырех белорусских банков — БПС-Сбербанка, Беларусьбанка, Белинвестбанка, Белагпропромбанка.

Протесты могут серьезно подорвать доверие к стабильности банковской системы и вызвать отток вкладов, отмечают аналитики агентства. Данные Нацбанка за август еще недоступны. Агентство Fitch оценивает, что в первые три недели отток депозитов мог составить 1−6%.

Мурин из Нацбанка заявлял, что отток получился умеренным благодаря безотзывным вкладам, которые были введены в 2016 году и на которые сейчас приходится две трети всех депозитов. Сейчас вкладчики не могут быстро изъять вклады и перевести их в валюту.

Также у банков есть значительные финансовые резервы, отмечает Moody’s. Тем не менее высокие риски для банковской системы остаются — в основном это риски большого оттока валютных вкладов, которые по состоянию на 1 июля составляли 58%. Если произойдет отток валюты, то банкам станет намного сложнее финансировать валютные расходы, пишут аналитики агентства.

Политическая нестабильность может еще больше ухудшить качество активов, которые уже пострадали из-за коронавируса, отмечает Moody’s. Особенно проблемными для банков будут выданные валютные кредиты, потому что способность их клиентов рассчитываться по таким займам ухудшается из-за девальвации рубля.

Fitch отмечает, что способность Нацбанка предоставлять финорганизациям валютную поддержку ограничена относительно небольшими резервами.

По состоянию на 1 сентября объем золотовалютных резервов Нацбанка Беларуси составлял 7,5 млрд долларов. За август резервы снизились на 1,4 млрд долларов, то есть на 15%. Это рекордный обвал с 2003 года.

Регулятор ранее признавал, что для поддержания курса рубля проводились валютные интервенции. Их объемы не уточнялись.

Валютный госдолг

Еще один риск, связанный с ослаблением рубля, — это сложности с выплатой государственного долга. Почти 100% госдолга — в валюте.

Даже внутренние облигации, которые выпускает минфин Беларуси, номинированы в валюте. Очередной выпуск, который минфин начал размещать 10 августа на Белорусской валютно-фондовой бирже, почти не продается: в первые два дня размещения было продано 8,3 тысячи облигаций из 50 тысяч, а в последующие три недели — чуть более 800 штук.

Торгуемые на Московской бирже белорусские облигации на фоне протестов резко подешевели, и их доходность подскочила почти до 10%. Обычно, если на облигацию низкий спрос со стороны инвесторов, ее доходность растет.

Как отмечал Мурин из Нацбанка, это означает, что стоимость будущих заимствований для Беларуси вырастет: «Доходность этих бумаг показывает, по какой цене республика сможет привлекать новые ресурсы. И пока их стоимость для страны растет.»

«Если из-за ухудшения показателей макроэкономической стабильности у Беларуси снизится рейтинг, то для его восстановления понадобится несколько лет. И все это время стоимость ресурсов для страны будет выше», — комментировал Денис Горегляд.

9−10% годовых по кредитам для Беларуси не по карману, потому что экономика не генерирует роста, который позволил бы платить такую ставку, говорили раньше Би-би-си экономисты.

Замедляющийся рост

В последние годы экономический рост в Беларуси замедляется. В начале 2020 года месячная динамика ВВП стала отрицательной. В конце I квартала экономика начала переходить в фазу роста, однако по итогам II квартала был зафиксирован существенный спад.

Спад выпуска в первом полугодии обусловлен в первую очередь последствиями пандемии коронавируса, говорится в докладе исследовательского центра Beroc.

Экономисты центра прогнозируют, что по итогам года спад ВВП может составить 3−3,5%. МВФ ожидает спада на 6%. Власти Беларуси надеются выйти на нулевой рост.

Пандемия ухудшила мировую конъюнктуру, но для Беларуси ситуация может оказаться еще хуже в связи с низкими ценами на энергоносители, отмечает Beroc. Цена на газ для Беларуси закреплена условиями соглашения, поэтому воспользоваться преимуществами снижения стоимости топлива страна не может. Также в связи со снижением цен на нефть для Беларуси снижаются выгоды от торговли нефтепродуктами.

Спад спроса на нефтепродукты из-за коронавируса привел к обвалу экспорта Беларуси в первом полугодии. По данным Белстата, за этот период экспорт всех товаров в стоимостном выражении упал на 19%.

Экспорт минеральных продуктов — в том числе нефти и нефтепродуктов — обвалился на 60%. Снижение экспорта в основном пришлось на страны ЕС.

Снизился также импорт минеральных продуктов — на 45%. Страновая структура показывает, что больше всего сократился импорт из России.

Данные показывают, что в первом полугодии пострадала давняя схема: Беларусь покупает по низким ценам в России нефть, перерабатывает ее и продает нефтепродукты в ЕС и Украину.

Причина может быть не только в коронавирусе — в начале 2020 года Минск и Москва не договорились о поставках нефти, и белорусское руководство начало искать альтернативные источники поставок.

Договоренности не удалось достичь из-за спора по поводу «налогового маневра», в результате которого в России планируется постепенно снизить экспортные пошлины на нефть и увеличить налог на добычу полезных ископаемых. Поскольку Беларусь ранее получала российскую нефть беспошлинно, то отмена пошлин приведет к росту цен на российское сырье для Минска до мирового уровня.

Александр Лукашенко требовал от России компенсацию за налоговый маневр, однако в Москве на это отвечали, что изменение налоговой системы — внутреннее дело России.

Минфин Беларуси оценивает потери от налогового маневра в 2019—2024 годах в 10 млрд долларов.

Налоговый маневр растянут во времени. Белорусский бюджет начал терять деньги в 2019 году — поступления от экспортных пошлин на нефть упали на треть, и в результате таможенные платежи снизились на 4%.

Бюджет на 2020 года сверстали с дефицитом 0,9 млрд рублей (340 млн долларов). В августе минфин сообщал, что по итогам года из-за коронавируса и снижения экспортных пошлин дефицит может составить 5 млрд рублей.