Информационная продукция газеты «Iнфа-Кур’ер» внесены в республиканский список экстремистских материалов

Уважаемые читатели, информационная продукция газеты «Iнфа-Кур’ер» (печатная газета), а также все её страницы с соцсетях и мессенджерах внесены в республиканский список экстремистских материалов.

Это решение суда Партизанского района г.Минска от 5 апреля 2023 года. Оно подлежит немедленному исполнению.

Кроме печатной газеты в список внесены:

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Интернет-ресурсы печатного средства массовой информации «Iнфа-Кур’ер»:

интернет-сайта с названием «Kurjer.info-Слуцк», имеющего идентификатор https://kurjer.info;

интернет-сайта с названием «Kurjer.info-Слуцк», имеющего идентификатор https://kurjer.info; сообщества в социальной сети «ВКонтакте» с названием «Слуцкий курьер», имеющего идентификатор https://vk.com/kurjer;

сообщества в социальной сети «Одноклассники» с названием «Слуцк, новости Слуцка — газета Iнфа-Кур’ер», имеющего идентификатор https://ok.ru/slutsk;

сообщества в социальной сети «Facebook» с названием «Новости Слуцка в Фейсбук», имеющего идентификатор https://www.facebook.com/kurjer;

телеграмм-канала с названием «Слуцкая Телега», имеющего идентификатор https://t.me/slutsk;

телеграмм-чата с названием «Слуцкая Телега-чат», имеющего идентификатор https://t.me/slutskl28;

канала видеохостинга «YouTube» с названием «Слуцк, газета «Инфо Курьер», имеющего идентификатор https://www.youtube.com/infokurjer;

инстаграмм-аккаунта с названием «Слуцк | kurjer.info», имеющего идентификатор https://www.instagram.com/kurjer,

а также визуальный материал (изображение, логотип, цифровой водяной знак и т.п.) с текстом «Iнфа-Кур’ер» и «kurjer.info».

Что это значит для вас

Пожалуйста, если вы репостили наши записи в соцсетях, удалите их, чтобы у правоохранительных органов к вам не возникало вопросов.

Так как в список внесены и визуальный материал (изображение, логотип, цифровой водяной знак и т.п.) с текстом «Iнфа-Кур’ер» и «kurjer.info», пожалуйста, тоже удалите (в том числе и фотографии или рисунки с нашим лого).

Редакция вынуждена прекратить выпуск печатной газеты, а также не может продолжать работу на электронных площадках.