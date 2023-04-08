Благодарим! За прожитые 23 года нам не стыдно! Простите за такой финал!

Редакция больше не сможет, к большому сожалению, порадовать вас интересными и полезными материалами, порадоваться вашим успехам, попытаться вместе найти решения тех проблем, с которыми вы сталкиваетесь.

Мы вынуждены прекратить выпуск печатной газеты, а также не можем продолжать работу на электронных площадках.

Про это больно говорить. Про это можно говорить только со слезами на глазах, утешая друг друга тем, что мы старались работать, как говорили и сами чиновники (особенно после ухода со своих постов), профессионально.

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Мы не занимались пропагандой и восхвалением кого бы то ни было, не подстраивались под влияния различной политической трескотни. Мы, конечно же, где-то ошибались, но всегда учились и старались быть не предвзятыми.

Учились обмениваться опытом с теми, кто видел в газете в первую очередь бизнес, а не средство влияния на мысли людей, их поступки. Мы научились в этом бизнесе зарабатывать и валюту, которая поступала на расчетные счета предприятия в наших банках. Мы учились у профессионалов белорусских изданий и зарубежных.

Самый большой урок, наверное, получили у профессора российской журналистики Юрия Петровича Пургина. Именно его урокам, урокам его соотечественниц Светланы Лебедевой и покойной Натальи Белогрудовой, всех других грандов журналистики, как делать издание прибыльным и успешным, мы напоследок хотим еще раз сказать: «Благодарим! Простите за такой финал!»

У нас была классная команда, которая росла профессионально, просто жила газетой и имела своего читателя, который умел думать, платил взаимной преданностью, который подсказывал, критиковал, который не был равнодушен к обустройству Случчины, который радовался успехам нашей Беларуси.

Команда «Кур’ера» работала креативно, вкладывала в свои инфопродукты душу. Ей не стыдно за тот пласт, который она подняла по краеведению и истории Случчины, за рассказы про ее людей, про местные события, про планы развития, про события в Беларуси, про сотрудничество с другими странами.

С людьми команды легко было работать. Руководитель даже забывал в свой паспорт заглядывать, чтобы сказать себе, что пора уже уходить на отдых и подумать про здоровье, – таким людям команды ты просто доверяешь и не мешаешь работать, заряжаешься их энергией и молодеешь. Хорошо прочувствовать это можно было, побывав на планерках редакции, где всегда спорили, критиковали и всегда уважительно искали варианты объективности и достоверности.

С уверенностью можно сказать безо всякого пафоса, что ни команда «Кур’ера», ни его читатели никогда не навредят безопасности своей страны. Они в жизни и взаимоотношениях руководствуются принципом, который озвучила в своем обращении в редакцию мудрая 80-летняя пенсионерка Случчины: «Если не обсуждать плохое, то лучшего никогда не достигнешь».

«Благодарим! За прожитые 23 (с лихвой) года нам не стыдно! Простите за такой обидный и непредсказуемый финал! Мы его не выбирали», — это сегодня мы вынуждены со слезами на глазах сказать и друг другу, и всем нашим читателям, и тем, кто нас печатал и продавал, и нашим рекламодателям, болеющим за процветание Случчины. Всем вам низкий поклон и наше признание!

Будем надеяться, что другие медиа ресурсы региона оправдают все ваши лучшие ожидания.

С любовью и благодарностью, команда «Кур’ера»