Слуцкий уголовный розыск устанавливает личность женщины, которая является важным свидетелем. Тому, кто владеет информацией о ней, просьба звонить по телефонам (8029) 383-42-15 или 102.

розыск, Слуцк
Фотографии: уголовный розыск Слуцкого РОВД

Розыск, Слуцк

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