«Кур’ер» сходил в один государственный и два сетевых магазина в Слуцке и посмотрел, сколько стоят продукты, которые обычно покупают к Пасхе. Цены указаны в рублях.

Сухофрукты

Чернослив без косточки (200 г) — 2,99 — 8,71

Изюм «Голден» (светлый) (200 г) — 3,79

Изюм коричневый (200 г) — 2,19 — 2,69

Курага (200 г) — 7,59 — 10,99

Сухие компоненты для теста и украшения

Красители для яиц (4 цвета) — 1,89 (без наклеек) — 5,89 (с наклейками)

Разрыхлитель теста (20 г) — 0,45 — 1,55

Ванилин (1,5 г) — 0,59 — 0,79

Дрожжи сухие (7 г) — 0,82 — 0,89

Кондитерская посыпка (15 г) — 0,79

Мак пищевой (100 г) — 2,89 — 3,59

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