«Кур’ер» сходил в один государственный и два сетевых магазина в Слуцке и посмотрел, сколько стоят продукты, которые обычно покупают к Пасхе. Цены указаны в рублях.
Сухофрукты
- Чернослив без косточки (200 г) — 2,99 — 8,71
- Изюм «Голден» (светлый) (200 г) — 3,79
- Изюм коричневый (200 г) — 2,19 — 2,69
- Курага (200 г) — 7,59 — 10,99
Сухие компоненты для теста и украшения
- Красители для яиц (4 цвета) — 1,89 (без наклеек) — 5,89 (с наклейками)
- Разрыхлитель теста (20 г) — 0,45 — 1,55
- Ванилин (1,5 г) — 0,59 — 0,79
- Дрожжи сухие (7 г) — 0,82 — 0,89
- Кондитерская посыпка (15 г) — 0,79
- Мак пищевой (100 г) — 2,89 — 3,59
Другие продукты
- Творог 6% (200 г) — 1,59 — 1,70
- Мука в.с. белорусского производства М54-28 (2 кг) — 2,69 — 2,98
- Дрожжи (100 г) — 1,04 — 1,15
- Формы для куличей диаметром 13,4 см, высотой 9,5 см — 1,39