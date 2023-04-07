«Кур’ер» сходил в один государственный и два сетевых магазина в Слуцке и посмотрел, сколько стоят продукты, которые обычно покупают к Пасхе. Цены указаны в рублях.

Сухофрукты

  • Чернослив без косточки (200 г) — 2,99 — 8,71
  • Изюм «Голден» (светлый) (200 г) — 3,79
  • Изюм коричневый (200 г) — 2,19 — 2,69
  • Курага (200 г) — 7,59 — 10,99

Сухие компоненты для теста и украшения

  • Красители для яиц (4 цвета) — 1,89 (без наклеек) — 5,89 (с наклейками)
  • Разрыхлитель теста (20 г) — 0,45 — 1,55
  • Ванилин (1,5 г) — 0,59 — 0,79
  • Дрожжи сухие (7 г) — 0,82 — 0,89
  • Кондитерская посыпка (15 г) — 0,79
  • Мак пищевой (100 г) — 2,89 — 3,59

Другие продукты

  • Творог 6% (200 г) — 1,59 — 1,70
  • Мука в.с. белорусского производства М54-28 (2 кг) — 2,69 — 2,98
  • Дрожжи (100 г) — 1,04 — 1,15
  • Формы для куличей диаметром 13,4 см, высотой 9,5 см — 1,39