В Слуцке есть организации, которые занимаются обслуживанием домов и зданий. Если у вас есть проблемы с отоплением, водой, канализацией или электричеством, вы можете обратиться туда по следующим номерам телефонов.
- Единая диспетчерская служба 115 — круглосуточно.
- Диспетчер Слуцкого ЖКХ — 8 (01795) 4 62 19 (круглосуточно).
- Предприятие по благоустройству Слуцкого ЖКХ — 8 (01795) 6 22 99.
- ЖЭУ-1 — 8 (01795) 5 26 55.
- ЖЭУ-2 — 8 (01795) 2 27 75.
- ЖЭУ-3 — 8 (01795) 2 78 02.
- ЖЭУ-4 — 8 (01795) 5 23 86, 5 23 38.
- ЖЭУ-5 — 8 (01795) 3 11 09.
Рабочее время ЖЭУ: с 8.00 до 17.00, обед — с 13.00 до 14.00.
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