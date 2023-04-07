В Слуцке есть организации, которые занимаются обслуживанием домов и зданий. Если у вас есть проблемы с отоплением, водой, канализацией или электричеством, вы можете обратиться туда по следующим номерам телефонов.

  • Единая диспетчерская служба 115 — круглосуточно.
  • Диспетчер Слуцкого ЖКХ — 8 (01795) 4 62 19 (круглосуточно).
  • Предприятие по благоустройству Слуцкого ЖКХ — 8 (01795) 6 22 99.
  • ЖЭУ-1 — 8 (01795) 5 26 55.
  • ЖЭУ-2 — 8 (01795) 2 27 75.
  • ЖЭУ-3 — 8 (01795) 2 78 02.
  • ЖЭУ-4 — 8 (01795) 5 23 86, 5 23 38.
  • ЖЭУ-5 — 8 (01795) 3 11 09.

Рабочее время ЖЭУ: с 8.00 до 17.00, обед — с 13.00 до 14.00.

Реклама

В ТЕМУ. Опубликован график грейдирования дорог в Слуцком районе на 2023 год (+ список всех деревень)