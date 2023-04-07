В Слуцке есть организации, которые занимаются обслуживанием домов и зданий. Если у вас есть проблемы с отоплением, водой, канализацией или электричеством, вы можете обратиться туда по следующим номерам телефонов.

Единая диспетчерская служба 115 — круглосуточно.

Диспетчер Слуцкого ЖКХ — 8 (01795) 4 62 19 (круглосуточно).

Предприятие по благоустройству Слуцкого ЖКХ — 8 (01795) 6 22 99.

ЖЭУ-1 — 8 (01795) 5 26 55.

ЖЭУ-2 — 8 (01795) 2 27 75.

ЖЭУ-3 — 8 (01795) 2 78 02.

ЖЭУ-4 — 8 (01795) 5 23 86, 5 23 38.

ЖЭУ-5 — 8 (01795) 3 11 09.

Рабочее время ЖЭУ: с 8.00 до 17.00, обед — с 13.00 до 14.00.

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