Если планов на первые по-настоящему весенние выходные пока нет, предлагаем остановиться на просмотре интересных фильмов и сериалов. Тем более что в каталоге PREMIER в сервисе МТС ТВ много новинок различных жанров, среди которых драмеди, триллер и боевик. А скоро к ним добавятся новые сезоны уже полюбившихся сериалов «Ольга» и «Мир! Дружба! Жвачка!».

«Вторая линия»

Сериал-триллер, который нужно слушать. Главный герой работает в телефонной службе психологической помощи. Но тревожный звонок от загадочного незнакомца навсегда меняет его судьбу.

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Смотрите все серии 1 сезона по подписке PREMIER.

«Колотушка»

Спортивное драмеди о настоящей любви, семейных ценностях и правильном выборе, которое окунёт в ностальгию тех, кто вырос на кассетах с Брюсом Ли. Яркая история о молодом человеке, внезапно попадающем в мир смешанных боевых искусств.

Смотрите все серии 1 сезона по подписке PREMIER.

«Одиноки вместе»

Двое незнакомцев случайно бронируют один загородный дом в период пандемии и влюбляются друг в друга. Романтическая комедия с Кэти Холмс и Джимом Стерджессом.

Смотрите по подписке PREMIER.

«Что и требовалось доказать»

Детектив с брутальными звёздами российского кино Кириллом Кяро, Тимофеем Трибунцевым и Денисом Шведовым. Даже самые хитроумные преступления будут раскрыты.

Смотрите все серии 2 сезонов по подписке PREMIER.

«Семья»

Комедийный сериал о разных поколениях одной большой семьи. Подростки пробуют на вкус взрослую жизнь, а их родители входят в роль бабушки и дедушки.

Смотрите все серии 2 сезонов по подписке PREMIER.

«Аутсайдер»

Детективный боевик о следователе, возвращающемся к работе после уничтожения коллегами своей репутации. Он берётся за раскрытие давно забытых дел и находит виновного в собственных несчастьях.

Смотрите все серии 1 сезона по подписке PREMIER.

Кафе «Куба»

Комедийный сериал от создателей «Ольги» и «Реальных пацанов». Настоящие мексиканские страсти происходят у владелицы придорожного кафе и местных жителей.

Смотрите все серии 1 сезона по подписке PREMIER

Для просмотра фильмов в онлайн-кинотеатрах PREMIER, START и more. tv, а также телеканалов в МТС ТВ воспользуйтесь подпиской «Всё включено» (стоимость — 0,72 руб/сут с помощью USSD *914# или 13,90 руб/мес с помощью USSD *990#).

МТС ТВ — это сервис цифрового телевидения с интерактивными функциями, в котором насчитывается около 120 телеканалов и 4 онлайн-кинотеатра: START, Иви, PREMIER и more. tv. Весь контент доступен для просмотра в режиме реального времени или в записи. В любой момент можно поставить эфир на паузу и воспользоваться функцией перемотки. Новым пользователям в течение первых 7 дней с момента подписки сервис предоставляется бесплатно.

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