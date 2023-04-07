C 8 по 15 апреля во всех лесхозах Минской области, в том числе в Слуцком районе, пройдёт добровольная акция «Неделя леса». В этом году акция проходит уже в 16-й раз и посвящена Году мира и созидания.

Участники акции (а это любой желающий) смогут создать новые леса и привести в порядок места захоронения воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, мемориальные комплексы. Также добровольцы смогут поучаствовать в уборке мусора и захламлённости, благоустройстве мест массового отдыха.

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Чтобы поучаствовать в акции, нужно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество, где волонтёрам выдадут необходимый инвентарь и посадочный материал.

Телефон Слуцкого лесхоза: 6-31-05. Время работы: 8.00 – 17.00 Перерыв на обед: 13.00 – 14.00. Выходные дни: суббота, воскресенье. Контакты лесничеств указаны на сайте учреждения.