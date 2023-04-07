Во дворе дома №25 по улице Гагарина висит кормушка, которая обращает на себя внимание. Она почти один в один повторяет автобусную остановку напротив 9-й школы. После публикации фото в соцсетях «Кур’ера» с редакцией связались случчане, которые сделали это приспособление для кормления птиц.

Кормушку смастерила семья Оксаны и Андрея Узваровых. У супругов четверо детей: Ангелина, Максим, Никита и Степан. Старшей дочери — 22 года, а младшему сыну — 5 лет.

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Оксана Узварова рассказала «Кур’еру», что сын Никита учится во 2-м классе СШ №9, где ходит в кружок «Крылатый дозор». В школе проходил конкурс кормушек для птиц, поэтому они взялись за работу.

«Доверили это дело папе. Искали идеи в интернете, решили сделать кормушку в виде остановки. Взять за основу строение напротив 9-й школы — идея мужа. Он попросил сфотографировать остановку, выпилил саму кормушку, а мы уже покрасили. Никита не захотел оставлять свою работу в школе, забрал домой. Наш папа решил повесить её во дворе», — говорит случчанка.

Светлана так объясняет выбор: «Больше в Слуцке нет таких интересных остановок. К сожалению, не нашла информацию, когда она была построена. Может, кто-нибудь подскажет?»

Случчанка рассказала, что её младший сын Степан уже попадал в публикацию местной газеты. Мальчик родился 5 июля в 17.50. Его вес при рождении составил 5050 граммов, а рост — 55 см.