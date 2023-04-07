С 1 апреля пособие на погребение увеличилось на 2,9 рубля и теперь составляет 1687,8 рубля, сообщает Федерация профсоюзов.

Пособие на погребение меняется каждый месяц и зависит от того, сколько зарабатывают люди в стране. Оно равно средней зарплате два месяца назад относительно даты смерти. На 1 апреля 2023 года сумма выплаты составляет 1687,8 рубля, что соответствует средней зарплате в Беларуси за февраль. В январе было 1648,2 рубля, в феврале — 1915,6 рубля, а в марте — 1684,9 рубля.

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Если умерший был инвалидом Великой Отечественной войны или имел особые заслуги перед страной, то ему выплачивается двухмесячная пенсия или не менее средней заработной платы за два месяца до месяца смерти.

Кому положено пособие на погребение

Запрос на пособие можно подать не позднее 6 месяцев после даты смерти или захоронения при длительном розыске.

Деньги на похороны могут быть выплачены из государственного фонда социальной защиты населения в случае смерти:

человека, который платил страховые взносы на государственное социальное страхование. Его похороны оплатят из средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения;

человека, который не был застрахован, но платил взносы на государственное социальное страхование в течение не менее 10 лет;

пенсионера, который получал пенсию из фонда;

человека, который был зарегистрированным безработным в установленном порядке;

детей вышеперечисленных категорий, которые не достигли совершеннолетия, а обучающихся — 23-летнего возраста.

Куда обращаться за назначением пособия

Если у вас умер родственник, то вы можете обратиться за государственным пособием на погребение в Фонд социальной защиты населения. Для этого нужно иметь свидетельство о смерти, которое можно получить в ЗАГСе или сельском совете по месту прописки умершего.

Если умер пенсионер, застрахованное лицо или его ребёнок, то пособие можно получить в органах по труду, занятости и социальной защите по месту получения пенсии или по месту жительства или пребывания.

В случае смерти застрахованного человека (кроме вышеназванных категорий) нужно обращаться к плательщику взносов по последнему месту работы умершего. Если умер ребёнок застрахованного, то нужно обращаться к плательщику взносов по месту работы одного из родителей.