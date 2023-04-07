В среду, 5 апреля, в Слуцкой епархии краевед Сергей Богдашич провёл интересную лекцию по истории Слуцка, показав много фотографий города во время оккупации.

Речь шла о страшном периоде немецкой оккупации Слуцка, который длился 3 года и 3 дня, в годы Великой Отечественной войны. Докладчик сказал, что у него ещё не так давно фотографий того времени почти не было, но с появлением интернета они стали попадаться в достаточной мере.

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Фашистские войска вошли в наш город 26 июня 1941 года. Так выглядел тогда центр Слуцка.

Первые дни оккупации. Центральная площадь города, памятник Ленину захватчики ещё не снесли

По словам очевидцев, некоторые улицы почти полностью выгорели.

Горящие дома по улице Пролетарской (сейчас — Ленина). Район между современными магазином №58 и Молодёжным центром. Конец июня 1941 года

На доме №191 при пересечении улиц Ленина и Копыльская помещена мемориальная доска, на которой кратко повествуется о подвиге двух неизвестных солдат в день вступления оккупантов в Слуцк. Наши герои с помощью 122 мм гаубицы прямой наводкой подожгли три вражеских бронетранспортёра и уничтожили до 50 фашистов. В интернете можно найти фильм с названием «Гаубица». Так вот, эта гаубица запечатлена немцами на снимке.

Во время фашистской оккупации в городе был организован концлагерь для военнопленных, создано еврейское гетто.

Вид на слуцкий концлагерь.  Идёт сортировка прибывших военнопленных. Сейчас это район ж/д-переезда по ул. Виленской. Здесь фашисты уничтожили, по разным данным, от 14 до 30 тысяч человек. Сейчас на территории 1-го военного городка расположен памятный знак погибшим
Вход в Слуцкое гетто, который находился на улице Копыльской, напротив современной библиотеки. Само гетто было уничтожено 8 февраля 1943 года, фашистами убиты более 3000 человек

О трагической судьбе узников жители Слуцка наверняка слышали. На пустыре, рядом с нынешним домом ребёнка (улица Монахова), был проведён первый массовый расстрел людей.

Тем не менее город в тяжелейших условиях оккупации продолжал жить, работал рынок.

Всего на лекции было продемонстрировано более 30 фотографий. Слушатели уходили под впечатлением от услышанных историй увлечённого рассказчика.

 

 