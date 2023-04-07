В среду, 5 апреля, в Слуцкой епархии краевед Сергей Богдашич провёл интересную лекцию по истории Слуцка, показав много фотографий города во время оккупации.

Речь шла о страшном периоде немецкой оккупации Слуцка, который длился 3 года и 3 дня, в годы Великой Отечественной войны. Докладчик сказал, что у него ещё не так давно фотографий того времени почти не было, но с появлением интернета они стали попадаться в достаточной мере.

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Фашистские войска вошли в наш город 26 июня 1941 года. Так выглядел тогда центр Слуцка.

По словам очевидцев, некоторые улицы почти полностью выгорели.

На доме №191 при пересечении улиц Ленина и Копыльская помещена мемориальная доска, на которой кратко повествуется о подвиге двух неизвестных солдат в день вступления оккупантов в Слуцк. Наши герои с помощью 122 мм гаубицы прямой наводкой подожгли три вражеских бронетранспортёра и уничтожили до 50 фашистов. В интернете можно найти фильм с названием «Гаубица». Так вот, эта гаубица запечатлена немцами на снимке.

Во время фашистской оккупации в городе был организован концлагерь для военнопленных, создано еврейское гетто.

О трагической судьбе узников жители Слуцка наверняка слышали. На пустыре, рядом с нынешним домом ребёнка (улица Монахова), был проведён первый массовый расстрел людей.

Тем не менее город в тяжелейших условиях оккупации продолжал жить, работал рынок.

Всего на лекции было продемонстрировано более 30 фотографий. Слушатели уходили под впечатлением от услышанных историй увлечённого рассказчика.