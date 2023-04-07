Белорусская железная дорога увеличивает количество поездов на время апрельских и майских праздников. Это делается для того, чтобы повысить качество услуг и удовлетворить спрос пассажиров на перевозки.

С 29 апреля по 10 мая назначено более 120 дополнительных поездов на межрегиональных и международных линиях.

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В межрегиональном сообщении дополнительные поезда будут курсировать по направлениям, которые пользуются большим спросом: Минск – Брест, Минск – Гомель, Минск – Витебск, Минск – Гродно, Минск – Могилёв, Минск – Пинск, Гомель – Брест, Гродно – Орша – Кричев, Витебск – Орша – Гродно, Минск – Коммунары, Коммунары – Орша – Гродно.

В международном сообщении совместно с Российскими железными дорогами назначены дополнительные поезда для проезда организованных групп и индивидуальных пассажиров по маршрутам: Минск – Москва, Минск – Санкт-Петербург, Брест – Москва, Полоцк – Москва, Смоленск – Санкт-Петербург.

Кроме того, количество мест для проезда пассажиров в регулярных поездах также будет увеличено в зависимости от спроса на перевозки.

Работа по назначению дополнительных поездов продолжается. Дополнительную информацию о назначенных поездах и времени их отправления можно получить на сайте www.rw.by, в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также по телефону 105 контакт-центра БЖД.