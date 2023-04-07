666… Столько рублей заплатит рыбак за каждого словленного судака во время запрета

С 15 апреля по 30 мая во всех рыболовных угодьях устанавливается запрет на лов судака обыкновенного.
Об этом «Кур’еру» сообщили в Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.
Каждый год запрет вводится с целью сохранения популяции этого вида рыб. В период запрета случайно пойманный хищник должен быть отпущен в живом виде.
Ответственность
За нарушение запрета наступает административная ответственность:
- штраф в размере 10-30 базовых величин,
- с возмещением вреда в результате незаконного вылова в размере 18 базовых величин или 666 рублей, за каждую изъятую из естественной среды обитания особь судака.
При причинении вреда на сумму, в сто и более раз превышающую размер базовой величины, нарушитель, может быть привлечен и к уголовной ответственности.
Солигорская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира просит всех рыболовов строго соблюдать Правила ведения рыболовного хозяйства и рыболовства.