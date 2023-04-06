Светлана Бартош, член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей, поделилась информацией о планируемых изменениях в законодательство о кредитных историях в Беларуси, пишет myfin.by.

Предлагается дополнить законодательство о кредитных историях новой информацией о том, была ли предоставлена отсрочка или рассрочка оплаты товаров, работ или услуг. Это означает, что организации, которые предоставляют отсрочку или рассрочку, будут обязаны предоставлять эту информацию в Национальный банк.

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Эти изменения позволят кредиторам более точно оценивать кредитоспособность физических лиц и учитывать их долговую нагрузку. Подобная практика уже существует в России, Казахстане и других странах.

Светлана Бартош сообщила, что работа над законопроектом ещё продолжается, и ожидается, что он будет рассмотрен в парламенте осенью. Она также отметила, что крупные компании, такие как СООО «Мобильные ТелеСистемы», унитарное предприятие «A1», ООО «Триовист» (онлайн-гипермаркет 21vek.by) и другие, будут отнесены к организациям, которые должны будут предоставлять эту информацию.