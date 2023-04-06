В четверг, 6 апреля, в Слуцк вернулась весна — температура воздуха выше + 15°C (по данным мобильного приложения Белгидромета). «Кур’ер» посмотрел, что делают жители в городском парке.

Слуцк, весна, парк
Фотографии: Ольга Паздерина

Слуцк, весна, парк

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Слуцк, весна, парк

Слуцк, весна, парк

Слуцк, весна, парк

Слуцк, весна, парк

Слуцк, весна, парк

Слуцк, весна, парк

Слуцк, весна, парк

Слуцк, весна, парк

Слуцк, весна, парк

Слуцк, весна, парк