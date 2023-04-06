Следственное управление УСК по Минской области завершило расследование уголовного дела об убийстве пенсионера.

По данным следствия, утром 7 февраля прошлого года 34-летний мужчина, находясь в гостях у 51-летнего жителя агрогородка Исерно, употреблял спиртное. Хозяин начал жаловаться на своего отчима, говоря о сложных отношениях. Мужчина был раздосадован, что его мать снова забрали в больницу, и захотел наказать отчима, чтобы тот знал, что такое отношение к женщине неприемлемо. Он попросил своего знакомого помочь ему в этом.

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Вдвоём они направились к дому отчима, где между ними произошёл конфликт. Пасынок начал избивать пенсионера, а знакомый подключился к нападению с ножкой от стола в руке.

Когда пенсионер перестал сопротивляться, они вызвали такси, купили ещё спиртного и отправились по домам. Пенсионер скончался от полученных телесных повреждений. Один из фигурантов был оперативно задержан, а другой — покинул Беларусь.

Следствие допрашивало свидетелей, проводило экспертизы, осмотрело место преступления и анализировало документы. В результате всех действий 51-летнему мужчине было предъявлено обвинение в убийстве, совершённом с особой жестокостью, группой лиц, за которое его приговорили к 15 годам лишения свободы.

Второй подозреваемый в убийстве был объявлен в международный розыск. Через 6 месяцев его нашли в России, а потом передали белорусским правоохранителям. Хотя мужчина не сознавался в участии в убийстве, он пытался спрятать свои следы и запутать следствие, уничтожив свою одежду. Тем не менее, его вина была доказана.

После расследования мужчину обвинили в убийстве, совершённом с особой жестокостью в группе людей. Ему были предъявлены обвинения по статье 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Прокурор предложил заключить его под стражу.