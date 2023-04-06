Заготовка и продажа берёзового сока в самом разгаре. «Кур’ер» попросил подписчиков своей страницы в Instagram (instagram.com/kurjer) поделиться проверенными рецептами, как закатать берёзовый сок на зиму.

Ольга Гончар рассказала «Кур’еру» рецепт своей мамы: «Кипятит берёзовый сок с сахаром (на 3 литра — 3-4 ст.л. сахара). В трёхлитровую банку кладёт веточку смородины, которую предварительно может обдать кипятком или просто помыть. Потом закатывает без стерилизации».

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Кристина Протащик закатала этой весной уже 150 литров берёзового сока.

Фото: Кристина Протащик

«В банку кладу кружок лайма и листочек свежей мяты, сок кипячу. На 5 литров — 1 стакан сахара (200 г) и 1 чайная ложка лимонной кислоты. Довожу снова до кипения, заливаю в банку и закатываю. Потом укутываю пледом до остывания.

Сок не мутнеет, стоит всю зиму. И классика: просто кружок лимона или апельсина и также заливать соком. Тоже очень вкусно. Ещё закатывают с курагой, веточками смородины, лепестками каркаде. Но нам больше нравится с цитрусовыми», — говорит Кристина.

Анна Трухан: «На 3-литровую банку: кружок апельсина, кружок лимона, 200 г сахара. Залить кипящим соком и закатать. Банки не стерилизую, только мою, переворачиваю, чтобы стекла вода».

Наталия Белько: «В каждую банку кладу веточку смородины, вкус и аромат — не передать словами».

Инна Крин: «На банку яблочного сока (заготавливаем с осени) берём 4 банки берёзового сока, смешиваем, добавляем 100 г сахара. Даём закипеть. Разливаем по банкам через марлю и закатываем. Наш самый любимый сок».

Ксения Демьянкова: «Я перепробовала много всего: лимон, «Барбарис», ириски, с квасным концентратом. Но лично нашей семье больше всего нравится берёзовый с апельсином. Рецепт прост: сок процедить, довести до кипения, добавить сахар по вкусу (прямо перед закаткой попробовать), лимонную кислоту (тоже попробовать) и четвертинку апельсина (с кожурой, только вымыть предварительно)».

Вадим Довнар: «Самый вкусный берёзовый сок, который я пил и который пью из года в год, — с веточками смородины. Нужно всего две-три веточки на 3 литра сока».