В ближайшие дни анонсировано три «прямые телефонные линии».

В субботу, 8 апреля, — Наталья Викентьевна Чернушевич, заместитель председателя Слуцкого райисполкома. Звоните с 9.00 до 12.00 по телефону: 8 (01795) 7 50 18.

Реклама

В субботу, 8 апреля, — Сергей Викторович Левкович, первый заместитель председателя Минского облисполкома. Звоните с 9.00 до 12.00 по телефону: 8 (017) 500 41 60.

В понедельник, 10 апреля, — Татьяна Фёдоровна Грибовская, заместитель начальника отдела пенсионного обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома:

тема — о возможности перевода получателей социальной пенсии по инвалидности на трудовую пенсию по инвалидности;

звоните с 10.00 до 11.00 по телефону: 8 (01795) 7 51 95.

ВНИМАНИЕ. Если вы хотите позвонить на «прямую телефонную линию», то нужно назвать свои данные: фамилию, имя, отчество (если есть), место жительства и работы (или учёбы).

Если вы представляете юридическое лицо, то нужно назвать фамилию, имя, отчество (если есть), название и адрес юридического лица. Это нужно сделать в соответствии с законом об обращениях граждан и юридических лиц.