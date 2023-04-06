На этой неделе в «Кур’ер» несколько раз сообщали о подтоплениях, а ещё рассказали про мышей на 3-м этаже, пожаловались на высокие скамейки на остановке и спросили, куда девать просроченные лекарства.

Про подтопления

Случчане продолжают сообщать про паводки. Читательница Татьяна пишет: «Улица Тельмана, Тургенева, Крылова оказались также затоплены, вода во дворах, к хозпостройкам не подойти». «Кур’ер» посетил указанные улицы. На них и на ближайшей улице Гончарова действительно нашлись затопленные дворы.

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Ольга Лабкович написала, что на ж/д переезде на улице Виленской подтопило туалет, куда ходили железнодорожники. По словам Ольги, сам туалет отнесло водой на некоторое расстояние от выгребной ямы.

Татьяна Корзун написала о проблеме с паводком на улице Мельничной: «Люди просто тонут, спасаются кто чем может, где дренажником в канавы откачивают, где ручейками, а кто просто вёдрами пытается выносить».

Читатель Николай рассказал, что в деревне Брановичи затоплено кладбище и трудно подойти к могилам. По словам Николая, родственники усопших перед Пасхой хотят благоустроить места захоронений и навести порядки, а сделать это не могут.

Про просроченные лекарства

В комментариях в Instagram «Кур’ера» одна из читательниц спросила, куда можно сдать просроченные лекарства. Мы выяснили, что специальные контейнеры для сбора просроченных лекарств есть в минских аптеках и поликлиниках. В Слуцке же таких специализированных пунктов пока нет. В этом случае ВОЗ рекомендует:

Смешать лекарственные таблетки и капсулы с «непривлекательными веществами», такими как грязь, кофейная гуща или наполнитель для кошачьего туалета, и выбросить в мусорное ведро в герметичном пакете или контейнере.

Утилизировать бутылочки и упаковки лекарств как стеклянную или пластиковую упаковку.

Особо опасные препараты, которые могут быть использованы не по назначению или привести к смерти при неправильном приёме, смыть в канализацию.

Про мышей

Случчанка Анастасия рассказала, что живёт в пятиэтажном доме на 3-м этаже. И на днях у неё в квартире под полом завелись мыши. Причём непонятно, как мыши попали на 3-й этаж, если в доме нет мусоропровода, и как проникли под ламинат. Анастасия интересуется, что делать в этом случае. Вариант травить мышей она не рассматривает, так как это может быть опасно для ребёнка и кота. Также Анастасия отмечает, что её кот вряд ли способен самостоятельно избавить жилище от грызунов. Мы порекомендовали Анастасии обратиться в Слуцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии по телефону 5-51-41, указанному на сайте учреждения.

Про высокие скамейки

Случчанин пришёл в редакцию, чтобы рассказать про скамейки на остановке возле церкви в 11-м городке. По словам мужчины, эти скамейки высокие, и пожилым женщинам, которые посещают церковь, трудно на них садиться.