В Слуцкой СДЮШОР прошёл 3-й открытый чемпионат по мини-футболу-2023 среди любительских команд, который продолжался несколько месяцев. За звание чемпиона сражались десять команд из Слуцкого, Солигорского и Любанского районов. Всего было проведено 19 туров.

По результатам соревнований

  • первое место заняла команда «Слуцксахар»,
  • второе место заняла команда «Атлетик»,
  • третье место досталось команде «МФК Славяне» из Солигорска.

Кроме того, были награждены лучшие игроки чемпионата:

Реклама
  • Григорьев Алексей был признан лучшим вратарём,
  • Максим Былинский — лучшим игроком,
  • Андрей Шестопалов — лучшим бомбардиром.