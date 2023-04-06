В Слуцкой СДЮШОР прошёл 3-й открытый чемпионат по мини-футболу-2023 среди любительских команд, который продолжался несколько месяцев. За звание чемпиона сражались десять команд из Слуцкого, Солигорского и Любанского районов. Всего было проведено 19 туров.
По результатам соревнований
- первое место заняла команда «Слуцксахар»,
- второе место заняла команда «Атлетик»,
- третье место досталось команде «МФК Славяне» из Солигорска.
Кроме того, были награждены лучшие игроки чемпионата:
- Григорьев Алексей был признан лучшим вратарём,
- Максим Былинский — лучшим игроком,
- Андрей Шестопалов — лучшим бомбардиром.