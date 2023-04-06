В Слуцкой СДЮШОР прошёл 3-й открытый чемпионат по мини-футболу-2023 среди любительских команд, который продолжался несколько месяцев. За звание чемпиона сражались десять команд из Слуцкого, Солигорского и Любанского районов. Всего было проведено 19 туров.

По результатам соревнований

первое место заняла команда «Слуцксахар»,

второе место заняла команда «Атлетик»,

третье место досталось команде «МФК Славяне» из Солигорска.

Кроме того, были награждены лучшие игроки чемпионата:

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