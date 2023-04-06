С 3 по 7 апреля в Беларуси проводится профилактическая акция «Дом без насилия». «Кур’ер» спросил у специалистов, как поступить человеку, который услышал или увидел, как его соседи жестоко обращаются с ребёнком.

В январе этого года Слуцк потрясла новость о трагедии — погиб 3-летний мальчик, которого регулярно избивали родители. Позже в опасности оказалась девочка из многодетной семьи, которую оставили одну с сёстрами. Она чуть не упала с 9 этажа. Детей изъяли из семьи.

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Как не допустить, чтобы подобное случилось рядом с вами? Что делать, если вы слышите, как ваши соседи явно бьют ребёнка? На эти вопросы «Кур’еру» ответили Галина Шадура, директор Слуцкого социально-педагогического центра, и Александр Дедок, начальник инспекции по делам несовершеннолетних Слуцкого РОВД.

Оба специалиста подчеркнули, что, если рядом с вами совершается противоправное действие, необходимо незамедлительно звонить по телефону 102. Это нужно делать непосредственно в тот момент, когда вы слышите или видите, что соседский ребёнок в опасности или что с ним жестоко обращаются. Милиция, которая отреагирует на звонок, разберётся в ситуации и сообщит о случившемся в другие службы: чаще всего в управление по образованию или медикам.

Как отметила директор СПЦ, в случае с девочкой, которая мыла окно снаружи, выйдя на отлив на 9-м этаже, соседи поступили по-человечески и правильно, вызвав сотрудников РОВД и РОЧС. Начальник ИДН также подчеркнул, что в ситуации, когда с ребёнком жестоко обращаются, нельзя думать, мол, «это меня не касается». Любой человек должен проявить свою гражданскую позицию и сообщить в милицию.