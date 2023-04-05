Здание торгово-производственного комплекса в Слуцке продают через аукцион, который пройдёт 26 апреля. Начальная цена лота — 303 600 рублей.

Здание расположено в районе вокзала по адресу: ул. Ленина, д. 94А.

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Телефон для справок: (8017) 360 42 22.