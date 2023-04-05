Владельцы действующих агроусадеб в Слуцком районе, которые и дальше хотят заниматься агроэкотуризмом, должны написать заявление и получить разрешение райисполкома до 1 июля 2023 года.
Заявления об осуществлении деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма принимает служба «Одно окно» Слуцкого райисполкома по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 189, отдельный вход со стороны ул. Копыльской, пишет «Слуцкі край».
График работы:
- понедельник, среда, четверг, пятница — 8.00 — 13.00, 14.00 — 17.00;
- вторник — 8.00 — 13.00, 14.00 — 20.00;
- 1-я и 3-я суббота месяца — 9.00 — 13.00.
Напомним, что в прошлом году Александр Лукашенко подписал Указ № 351 «О развитии агроэкотуризма». Он исключает возможность ведения гостиничного или ресторанного бизнеса под видом агроэкоусадеб, повышает качество услуг в них и защищает права людей, проживающих по соседству.