Владельцы действующих агроусадеб в Слуцком районе, которые и дальше хотят заниматься агроэкотуризмом, должны написать заявление и получить разрешение райисполкома до 1 июля 2023 года.

Заявления об осуществлении деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма принимает служба «Одно окно» Слуцкого райисполкома по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 189, отдельный вход со стороны ул. Копыльской, пишет «Слуцкі край».

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График работы:

понедельник, среда, четверг, пятница — 8.00 — 13.00, 14.00 — 17.00;

вторник — 8.00 — 13.00, 14.00 — 20.00;

1-я и 3-я суббота месяца — 9.00 — 13.00.

Напомним, что в прошлом году Александр Лукашенко подписал Указ № 351 «О развитии агроэкотуризма». Он исключает возможность ведения гостиничного или ресторанного бизнеса под видом агроэкоусадеб, повышает качество услуг в них и защищает права людей, проживающих по соседству.