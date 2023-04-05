Смотрите подборку фотографий «Кур’ера» из жизни Слуцка в 2003 и 2013 годах (вторая половина марта — начало апреля).

2003 год

Что происходило в Слуцке в 2003 году. Фото
На Слуцком мясокомбинате
Что происходило в Слуцке в 2003 году. Фото
В конце марта на улицах Слуцка. Фото: Алесь Достанко

Что происходило в Слуцке в 2003 году. Фото

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Что происходило в Слуцке в 2003 году. Фото
Команда Слуцкой станции юных туристов заняла первое место на открытых соревнованиях по технике пеше-горного туризма
Что происходило в Слуцке в 2003 году. Фото
25 марта. Во время учений по задержанию вооружённых преступников проверялись все въезжающие и выезжающие из города автомобили
Что происходило в Слуцке в 2003 году. Фото
Бывшие работники госпиталя и ветераны Вооружённых сил общаются с корреспондентами ОНТ на площади Ленина. Госпиталь в итоге закрыли
Что происходило в Слуцке в 2003 году. Фото
Проверка документов на центральной улице Слуцка
Что происходило в Слуцке в 2003 году. Фото
Финальная часть конкурса «Самая-самая» среди учащихся училищ Слуцка
Что происходило в Слуцке в 2003 году. Фото
На Слуцком консервном заводе. Склад с плодово-ягодным вином
Что происходило в Слуцке в 2003 году. Фото
Слуцкая ГАИ выставляла на особенно неблагонадёжных переходах стоп-менов

2013 год

Что происходило в Слуцке в 2013 году. Фото
Слуцкий городской парк после «Хавьера»
Что происходило в Слуцке в 2013 году. Фото
Весенние игры с мячом, район Молодёжного центра
Что происходило в Слуцке в 2013 году. Фото
28 марта. Последние дни рыбалки на льду
Что происходило в Слуцке в 2013 году. Фото
21 марта. Во время тренировки по рукопашному бою в оборудованном подвальном помещении СШ №13. Фото: Алесь Достанко
Что происходило в Слуцке в 2013 году. Фото
Станция юных техников. В начале апреля она переселилась в школу №3. Фото: Алесь Достанко
Что происходило в Слуцке в 2013 году. Фото
5 апреля. В Слуцкой галерее искусств открылась выставка, посвящённая 35-летнему юбилею художественной школы. Фото: Оля Зингер
Что происходило в Слуцке в 2013 году. Фото
Встреча с болельщиками ФК «Слуцк»
Что происходило в Слуцке в 2013 году. Фото
28 марта. В здании станции юных техников состоялось последнее официальное мероприятие — награждение победителей республиканских соревнований по судомодельному спорту. Фото: Алесь Достанко
Что происходило в Слуцке в 2013 году. Фото
2 апреля. Ремонтируют павильон, где ранее был салон «Связной» (возле кинотеатра «Беларусь»). В рядом расположенном жилом доме на месте выкупленной квартиры идут работы по обустройству магазина. Фото: Алесь Достанко
Что происходило в Слуцке в 2013 году. Фото
16 марта. После «Хавьера». Николай Михайлович помогает своему другу расчистить машину от снега. «Я люблю зиму, не люблю жару. Хоть на улице и минусовая температура, чувствую я себя отлично», — сказал он. Фото: Виктория Макарова