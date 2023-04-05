График движения поездов предоставили «Кур’еру» на железнодорожной станции Слуцк.

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Следите за отменами поездов. Дополнительную информацию можно получить в круглосуточной справочной службе (контакт-центр Белорусской железной дороги) по телефону 105.