В Слуцке и Лучниках частный сектор немного подтопило. Конечно, не так, как в других областях, где приходится задействовать спасателей. Слуцкое ЖКХ оказывает услуги по откачке воды платно.

Где подтопило

«Кур’еру» сообщали о подтопленных дворах и дорогах в Лучниках, в районе ж/д переезда на Виленской и в частном секторе между 12-м городком и микрорайоном «Чехова». Если вы знаете, где ещё весенний паводок создал проблемы, пишите в наши соцсети.

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Подтопление на улице Цикова в Лучниках. Видео: instagram.com/kasper14860 от 29 марта. Такая проблема на этой улице — каждый год.

Подтопления в районе ж/д переезда на Виленской:

Подтопленные дворы между 12-м городком и микрорайоном «Чехова». Вода со дворов стекает в канавки.

Сообщение ЖКХ

«КУП «Слуцкое ЖКХ» оказывает услуги населению по откатке мотопомпой паводков с частных подворий и домовладений на платной основе. Стоимость данной услуги — 59,57 руб. за 1 час. Телефон: 4 62 19.

Примечание. В случаях угрозы жизни откатка воды осуществляется службой МЧС на безвозмездной основе».