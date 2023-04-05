Минздрав создал банк данных медицинских организаций, где могут работать студенты с высшим медицинским и фармацевтическим образованием, отучившиеся по целевому направлению, пишет Sputnik.
Постановление №35 было принято Минздравом ещё в феврале, но опубликовано на Национальном правовом интернет-портале только в среду. Документ определяет организации-заказчики кадров, которые заинтересованы в целевой подготовке своих будущих сотрудников.
Количество целевых мест медицинских университетов публикуется до 1 мая. Вузы медицинского профиля могут зачислять до 70-80% целевиков от всего количества бюджетников, так как стране нужны медкадры.
Кому нужны молодые медики
- В областные центры гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Минский городской центр гигиены и эпидемиологии;
- для предприятия «Белфармация», областных организаций «Фармация», столичной «Минской Фармации» и Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении;
- для главных управлений по здравоохранению облисполкомов, а также в комитет по здравоохранению Мингорисполкома.
Кроме того, если есть потребность, заказчиками кадров дополнительно могут выступать:
- государственные организации здравоохранения системы Минспорта;
- учреждения стационарного социального обслуживания;
- «БелЛекоЦентр»;
- Республиканский клинический медицинский центр Управления делами Президента Республики Беларусь.