Минздрав создал банк данных медицинских организаций, где могут работать студенты с высшим медицинским и фармацевтическим образованием, отучившиеся по целевому направлению, пишет Sputnik.

Постановление №35 было принято Минздравом ещё в феврале, но опубликовано на Национальном правовом интернет-портале только в среду. Документ определяет организации-заказчики кадров, которые заинтересованы в целевой подготовке своих будущих сотрудников.

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Количество целевых мест медицинских университетов публикуется до 1 мая. Вузы медицинского профиля могут зачислять до 70-80% целевиков от всего количества бюджетников, так как стране нужны медкадры.

Кому нужны молодые медики

В областные центры гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Минский городской центр гигиены и эпидемиологии;

для предприятия «Белфармация», областных организаций «Фармация», столичной «Минской Фармации» и Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении;

для главных управлений по здравоохранению облисполкомов, а также в комитет по здравоохранению Мингорисполкома.

Кроме того, если есть потребность, заказчиками кадров дополнительно могут выступать: