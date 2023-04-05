В общежитии коридорного типа на переулке Кировском в Старых Дорогах за пару суток дважды случился пожар, пишет Onliner.

Первый пожар

Как сообщает МЧС, сначала, вечером 3 апреля, случилось возгорание в фойе, на всех этажах было сильное задымление.

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Спасатели эвакуировали 12 жителей, а также установили лестницу, чтобы с балкона на втором этаже вывести двух взрослых и двух детей.

Огнём были повреждены детская коляска, два велосипеда, стоявшие на первом этаже. Стены фойе закопчены.

Второй пожар

Второй пожар случился примерно в час ночи 5 апреля — горела дверь в подвал на первом этаже. Сотрудникам МЧС в условиях сильного задымления пришлось эвакуировать 21 человека, в том числе шестерых детей. А на лестничной клетке они нашли девушку и до приезда «скорой» откачивали её. Пострадавшая в больнице.

Из вещей снова повреждена детская коляска, двери в подвал и входная группа. Лестничная клетка закопчена.

Причины обоих пожаров выясняют.