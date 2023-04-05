Рассказываем, что актуального можно прочитать в печатном номере «Кур’ера», который выйдет 6 апреля.

Об увольнениях, опозданиях и испытательном сроке

Возникающие трудовые споры не всегда связаны с нарушением законодательства о труде. Порой они случаются из-за незнания работниками своих прав и обязанностей. С помощью официального Telegram-канала Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и соцзащиты Беларуси мы подготовили ликбез по некоторым часто возникающим вопросам.

«Оставить дочку? Такой вопрос даже не стоял»

Хочу поделиться своей историей, как я стала мамой маленькой Алисы, моего «солнечного» ребёнка. Так называют детей, родившихся с синдромом Дауна. Я сама случчанка. Несколько лет жила в Старых Дорогах, там вышла замуж, родила двух дочек.

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Как мы искали себе дачу среди пустующих домов

Не так давно в интернете появился реестр пустующих домов. Среди моих знакомых начался ажиотаж — все захотели себе дом в деревне за 1 базовую. Нас эта волна тоже накрыла. Мы с мужем, прихватив распечатку с адресами, поехали смотреть себе дачу.

Как школьники мастерят кастомную технику

Демьян Корнушенко и Божен Лукьяненко, учащиеся 10 «Б» класса Слуцкой средней школы №10, очистили от мусора гараж и сделали там мастерскую, где смастерили велосипед, мопед и мотоцикл. Парни рассказали «Кур’еру» о своём увлечении.

Как живут единственные жительницы Ульяновки

«Кур’ер» побывал в деревне Ульяновка Слуцкого района. Примечательна она тем, что, не считая дачников, постоянно здесь живут всего пять женщин. И все они одинокие.

Нашли банковскую карту? Поступите правильно

При утере банковской карты владельцы, естественно, бьют тревогу, обращаясь за помощью к банковским работникам. Но что делать, если вы не потеряли, а, наоборот, нашли банковскую карточку? Специалисты филиала №615 ОАО «АСБ Беларусбанк» (г.Слуцк) разъяснили нюансы такой ситуации.

Якой убачыў вайну пяцігадовы хлопчык

Чытачы «Кур’ера» добра ведаюць былога супрацоўніка рэдакцыі Уладзіміра Амяльчэню з Салігорска. Яму 2 красавіка споўнілася 87 гадоў. Нягледзячы на ўзрост, гэта няўрымслівы і неабыякавы чалавек, які нават для маладзейшых з’яўляецца прыкладам актыўнасці. Сённяшні тэкст — гэта ўспаміны Уладзіміра Дзям’янавіча пра часы свайго дзяцінства. Што адчуваў ён, маленькі хлопчык, у гады вайны, чаго баяўся, аб чым разважаў?