Пришла весна, а значит, уже скоро город наводнят велосипедисты. На случай, если вы хотите присоединиться к ним, «Кур’ер» посмотрел, какие новые велосипеды и почём можно купить в торговых точках в Слуцке. Информация актуальна 4 апреля.

В «Доме торговли»

В «Доме торговли» в отделе спорттоваров продаётся только один велосипед. Это классический городской Aist Tracker 1.0 для взрослых синего цвета с комфортным седлом. Стоит 530,3 рубля.

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На рынке в частном павильоне

На Слуцком рынке в частном павильоне «Велосипеды» продаются в основном белорусские Aist и китайские Favorit и Aspect. По словам продавца, на этой неделе будет новое поступление с белорусского МВЗ. Также есть несколько российских Stels, в том числе два дорожных по 417 рублей. Горные велосипеды есть и взрослые, и подростковые. Они, в зависимости от фирмы и комплектации, стоят от 438 до 750 рублей.

На рынке в магазине спорттоваров

В магазине «Спорттовары», который находится возле входа на рынок со стороны улицы Мельничной, продаются белорусские Aist и российские Stels. Городской Aist 28-245 здесь можно купить за 423 рубля, городской дамский Aist Avenue — 465 рублей. Подростковый «Раскладник» Stels Pilot 410 стоит 370 рублей. Горные велосипеды представлены в ценовом диапазоне от 592 до 705 рублей.