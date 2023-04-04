Во вторник, 2 мая, райисполком проведёт повторный аукцион по продаже одноквартирного жилого дома по адресу: г. Слуцк, ул. Криводубовская, 13А. Начальная цена — 3700 рублей.

«Кур’ер» посмотрел, как выглядит этот дом. Расположен он в частном секторе (бывшая деревня Криводубовка), рядом с территорией Слуцкого мясокомбината. Ранее это строение включили в Единый реестр пустующих домов.

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Дополнительную информацию по вопросам организации и проведения аукциона можно получить по телефонам: (801795) 7 54 78, (80179) 7 51 22.

В ТЕМУ. Пустующие дома в Слуцком районе. Объясняем, как их увидеть в Едином реестре.