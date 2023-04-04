Электроэнергию будут отключать в деревнях Избудище, Кулики и Новая Нива — с 9.00 до 17.00, а в деревне Ячево — с 8.00 до 17.00, сообщает Минэнерго.
Избудище, Кулики, Новая Нива
- 6 апреля — все дома.
Ячево
- 5 апреля — ул. Новосадовая, 2;
- 5 апреля — ул. Первомайская, 3-36, 38, 40, 42, 44;
- с 5 по 7 апреля — ул. Новосадовая, 1, 3-7, 10-16, 18, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54;
- с 5 по 7 апреля — ул. Зелёная, 10;
- с 5 по 7 апреля — ул. Майская, 9, 13;
- с 5 по 7 апреля — ул. Садовая, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 26, 24, 22, 18, 16, 12, 8, 6, 4, 2.