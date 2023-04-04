Электроэнергию будут отключать в деревнях Избудище, Кулики и Новая Нива — с 9.00 до 17.00, а в деревне Ячево — с 8.00 до 17.00, сообщает Минэнерго.

Избудище, Кулики, Новая Нива

6 апреля — все дома.

Ячево