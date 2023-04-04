С 17 апреля на участке улицы Ленина будет проводиться демонтаж старого Косого моста и строительство нового, сообщает «Слуцкий край».

В это время участок улицы Ленина — от перекрёстка с улицей Пионерской до перекрёстка с улицей Копыльской — будет закрыт для движения транспорта.

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Вместо этого транспорт пустят в объезд по улице Софии Слуцкой. Чтобы его обеспечить без проблем, сейчас расширяют улицу Пионерскую.

Ранее «Кур’ер» рассказывал, что Косой мост сделают полностью новым, потому что по нему проезжает почти весь транспорт города.

Напомним, что мост на этом месте через реку Бычок появился ещё в XII веке и является старейшим в городе. Столетиями он был деревянным, и только в 1963 году его сделали железобетонным.

Последний раз Косой мост реконструировался к «Дажынкам-2005». Точнее, это был косметический ремонт, который не затронул несущие конструкции. В 2021-м мост поставили первым в очереди на капитальный ремонт.

Кстати, в рубрике «Цены, которые вы не знали» «Кур’ер» писал, что весь мост целиком оценивается в сумму $130 000.

В октябре 2021 года на Косом мосту поставили клумбы, чтобы по нему не ездили инкассаторские машины, грузовики и иногда даже свадебные кортежи.