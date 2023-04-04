В первые два месяца 2023 года в белорусском IT продолжается тенденция оттока специалистов, наблюдавшаяся почти весь 2022-й.
Об этом пишет Office Life.
За январь и февраль, согласно официальной статистике, из компаний сектора «Информация и связь» уволились 3 423 человека. При этом принято на работу в IT-секторе 1 737 специалистов. На дополнительно созданные рабочие места трудоустроено за два месяца 226 человек.
Чистый отток кадров за два месяца — минус 1 686 работников.
Для сравнения:
- За январь — февраль 2022 года в Беларуси в секторе «Информация и связь» было принято на работу 3 483 человека, уволено — 2 967 человек. То есть год назад был ещё чистый приток кадров в айтишку, но тенденция кардинально изменилась после 24 февраля.
- За весь прошлый год чистый отток специалистов из компаний сектора «Информация и связь» в Беларуси составил около 17 тыс. человек.