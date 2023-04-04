В первые два месяца 2023 года в белорусском IT продолжается тенденция оттока специалистов, наблюдавшаяся почти весь 2022-й.

Об этом пишет Office Life.

За январь и февраль, согласно официальной статистике, из компаний сектора «Информация и связь» уволились 3 423 человека. При этом принято на работу в IT-секторе 1 737 специалистов. На дополнительно созданные рабочие места трудоустроено за два месяца 226 человек.

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Чистый отток кадров за два месяца — минус 1 686 работников.

Для сравнения: