Впереди «потерянное десятилетие». Что это такое, причины и как можно смягчить последствия

В издательстве Всемирного банка вышла книга «Ухудшающиеся перспективы долгосрочного роста». Авторы – полтора десятка экономистов – предупредили о риске «потерянного десятилетия» в мировой экономике.

Особенно сложно придётся развивающимся странам. «Виноваты» ковид, боевые действия в Украине и медлительность властей.

Вот краткий пересказ основных моментов.

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