Впереди «потерянное десятилетие». Что это такое, причины и как можно смягчить последствия

В издательстве Всемирного банка вышла книга «Ухудшающиеся перспективы долгосрочного роста». Авторы – полтора десятка экономистов – предупредили о риске «потерянного десятилетия» в мировой экономике.
Особенно сложно придётся развивающимся странам. «Виноваты» ковид, боевые действия в Украине и медлительность властей.
Вот краткий пересказ основных моментов.
- Период с 2023-го по 2030 год станет «разочаровывающим».
- Замедление потенциальных темпов экономического роста — с 2,6% в «десятые» годы до 2,4% в «двадцатые», что эквивалентно примерно 200 миллиардам долларов в год.
- Экономика «притормозит» в странах, охватывающих 80% мирового ВВП. И Россия не станет исключением. Дополнительный фактор замедления для неё и других стран Европы и Центральной Азии – боевые действия в Украине, особенно если они затянутся.
- Экономические проблемы повлекут за собой социальные: государствам станет сложнее бороться с безработицей, бедностью, климатическими кризисами и другими вызовами.
- В ближайшие 10 лет проблемы будут со всеми тремя слагаемыми экономического роста – трудом, капиталом и производительностью. Население мира стареет, и это становится проблемой и развитых стран, и развивающихся. Кризис капитала — это неспособность многих стран (в первую очередь развивающихся) поддерживать уровень инвестиций, необходимый для сбалансированного развития экономики и сдерживания инфляции. Проблема производительности комплексно связана с предыдущими двумя: дефицит кадров и инвестиций не позволяет производствам эффективно модернизироваться.
- Чем ниже темпы роста, тем меньше будет ресурсов, чтобы решать давние экономические и климатические проблемы, тем меньше будет новых рабочих мест, не будут расти зарплаты. Это замедлит социальное и экономическое развитие и усилит недовольство в обществе. Наконец, при низких темпах роста странам с большим государственным долгом будет сложнее его обслуживать, а это грозит финансовыми кризисами.
- Угрожают мировой экономике и климатические катастрофы, которых стало заметно больше в последние десятилетия. В 2000–2018 годах среднее количество засух, наводнений и штормов в год было более чем на 60% выше, чем в 1980–1999 годах.
- В мире может начаться ещё одна глобальная рецессия. Боевые действия в Украине могут затянуться на годы, да и в других частях мира могут разразиться новые военные конфликты.
- «Ускорить» экономику могут масштабные инвестиции и повышение эффективности. Но шансов на это немного: государства уже вложили много ресурсов в рамках постковидного восстановления и не готовы к новому раунду инвестиций, а даже если необходимые средства будут выделены, эффект от них экономика, скорее всего, почувствует лишь спустя несколько лет.
- Масштабные инвестиции нужны, прежде всего, в области человеческого капитала: необходимо улучшать системы образования и здравоохранения, а также упрощать выход женщин на рынок труда — в том числе за счёт доступных детских садов и сервисов ухода за пожилыми людьми. Не менее важны траты на физический капитал — прежде всего, на современную инфраструктуру в транспорте и энергетике, чтобы упростить торговлю и снизить издержки бизнеса, а заодно сократить негативное воздействие на окружающую среду.