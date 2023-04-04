Настоящая весна уже почти в разгаре. Каждой женщине хочется сиять, продлевая свою молодость. Консультант «Зелёной аптеки» рассказала «Кур’еру» про косметические средства, которые помогут сделать кожу увлажнённой и подтянутой.

За зиму кожа теряет тонус, эластичность, запас питательных веществ и витаминов. Поэтому весной ей нужен особый уход и восстановление. В «Зелёной аптеке» продаётся ряд средств, которые могут помочь в решении этой проблемы.

Обезвоженную, «уставшую» кожу после зимы спасёт линейка косметических средств бренда Dr. Kirov Cosmetic Company. Её разработчик — косметолог и медик по образованию. Все его средства содержат 95% органических натуральных компонентов, без химических консервантов.

Все средства начинают работать сразу после применения. Они универсальны — их можно использовать как утром, так и вечером. Упор делается именно на состояние кожи, которая получает питание и необходимые витамины. Эта линейка косметических средств защищает кожу от ультрафиолетового излучения, препятствуя фотостарению. Также стимулирует выработку коллагеновых волокон, выравнивает рельеф кожи, повышает её упругость и разглаживает морщины. Применение косметических средств бренда Dr. Kirov сравнимо с процедурой лифтинга.

1. Система гиалуроновых кислот с витаминами

Крем-маска «Система гиалуроновых кислот и витаминов» содержит систему гиалуроновых кислот — и высокомолекулярных, и низкомолекулярных, что очень редко можно найти в одном средстве. Также в составе есть витамины, пептид Juveleven и другие компоненты. Объём тюбика достаточно большой — 60 мл.

Маска подойдёт любой коже, в том числе и проблемной, что особенно важно. Это средство можно наносить на кожу и как маску, и как крем. В последнем случае оно не требует смывания. Кожа становится бархатистой и свежей.

2. Гель «Тонус-Лимфодренаж Лица»

Этот гель от Dr. Kirov великолепен тем, что работает уже в течение 20 минут после нанесения. Он является идеальным средством для быстрого снятия отёчности с лица.

Утром можно использовать для кожи вокруг глаз, наносить на лицо, подбородок, декольте. После его применения кожа подтягивается. Гель особенно хорош в том случае, когда вам нужно «вернуть лицо».

3. Система гиалуроновых кислот с пептидом

Сыворотка содержит 8 видов гиалуроновых кислот, которые увлажняют кожу. Производитель говорит о тотальном омоложении кожи до 10 лет благодаря пептиду.

Средства хватает на 3 месяца, несмотря на объём 30 мл, потому что наносится на кожу по каплям и вбивается в неё подушечками пальцев. Потом сверху наносится любо крем, либо маска Dr. Kirov. Сыворотка даёт выраженный эффект в сочетании с другими средствами этой линейки.

4. Крем-гель «Многофакторный регенератор век»

В «Многофакторный регенератор век» входит 95% натуральных компонентов. Это экстракт из растительных стволовых клеток швейцарской альпийской розы, Exo-T — ферментативный фильтрат, гиалуроновая кислота, лонаблю (натуральный продукт, выделенный из голубой водоросли).

Крем-гель убирает тусклый цвет, дряблость, мешки под глазами, сухость кожи вокруг глаз и рта. Если «регенератор» использовать постоянно, то он улучшает цвет и структуру кожи.

Кожа вокруг глаз омолаживается сразу после первого применения.

5. Крем-гель «Многофакторный восстановитель кожи»

«Многофакторный восстановитель кожи» от Dr. Kirov — спасение для сухой, обезвоженной, проблемной, пигментированной кожи. Наносить его рекомендуется утром и вечером, можно использовать как дневной, так и как ночной крем.

6. Укрепляющий крем KORA с ресвератролом

Укрепляющий крем входит в линейку средств класса «премиум». Он содержит ресвератрол — мощнейший антиоксидант, который восстанавливает клетки. В сочетании с экстрактами виноградных косточек и листьев комплекс, который запускает процесс обновления клеток кожи, защищает её от старения, повышает эластичность. В итоге оживляет цвет лица, убирает отёчность. Эффект ощущается уже через 30 минут после нанесения. Крем подходит как для молодой кожи, так и для возрастной.

7. Ампульный концентрат сияние

Ампульный концентрат сияние KORA тоже содержит много натуральных компонентов. Это таурин, органический концентрат грибов (шиитаке, кордицепс, ганодерма, тремелла), витамин С.

После использования этого концентрата кожа обновляется и выглядит как после салонного ухода. В упаковке 10 ампул, рассчитанных на курс в 10 дней. Одну можно открыть и использовать половину утром, а оставшуюся часть нанести вечером. Но открытую ампулу надо использовать строго в течение 24 часов.

Концентрат прекрасно дополнят средства из этой же серии:

Все продукты, о которых мы рассказали, сейчас можно купить в «Зелёной аптеке».

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