С 3 по 28 апреля передвижной медицинский комплекс выезжает в деревни района, а также в организации и предприятия города, сообщает сайт Слуцкой больницы.

Напомним, что Слуцкая ЦРБ купила комплекс весной 2022 года. Тогда планировалось, что в «больнице на колёсах» можно пройти осмотр врача общей практики, гинекологический осмотр, сделать кардиограмму, сдать на анализ кровь, приобрести лекарства.

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График работы передвижного медицинского комплекса (ПМК)

Вид работы Населённый пункт Дни работы Время работы Работа на районе (ФАП) деревня Покрашево понедельник 8.30 – 15.00 Работа на районе (ФАП) деревня Октябрь вторник 8.30 – 15.00 Работа на районе (ФАП) деревня Безверховичи среда 8.30 – 15.00 Работа на районе (ФАП) ФАП Селище четверг 8.30 – 15.00 Работа на районе (ФАП) деревня Подлипцы пятница 8.30 – 15.00 Санитарная уборка ПМК — понедельник – пятница 15.30 – 16.00