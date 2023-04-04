С 3 по 28 апреля передвижной медицинский комплекс выезжает в деревни района, а также в организации и предприятия города, сообщает сайт Слуцкой больницы.
Напомним, что Слуцкая ЦРБ купила комплекс весной 2022 года. Тогда планировалось, что в «больнице на колёсах» можно пройти осмотр врача общей практики, гинекологический осмотр, сделать кардиограмму, сдать на анализ кровь, приобрести лекарства.
График работы передвижного медицинского комплекса (ПМК)
|Вид работы
|Населённый пункт
|Дни работы
|Время работы
|Работа на районе (ФАП)
|деревня Покрашево
|понедельник
|8.30 – 15.00
|Работа на районе (ФАП)
|деревня Октябрь
|вторник
|8.30 – 15.00
|Работа на районе (ФАП)
|деревня Безверховичи
|среда
|8.30 – 15.00
|Работа на районе (ФАП)
|ФАП Селище
|четверг
|8.30 – 15.00
|Работа на районе (ФАП)
|деревня Подлипцы
|пятница
|8.30 – 15.00
|Санитарная уборка ПМК
|—
|понедельник – пятница
|15.30 – 16.00
- Работу ПМК контролирует Елена Малишевская, врач-терапевт (заведующий) взрослой поликлиники.
- Руководитель ПМК обеспечивает ведение учётно-отчётной медицинской документации по обслуживанию населения и ежемесячно представляет отчёт о работе за месяц Елене Малишевской.