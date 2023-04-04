Сегодня, 4 апреля, около половины одиннадцатого на перекрёстке Копыльской и Ленина в Слуцке столкнулись две легковые машины.

Машины, на вид, сильно повреждены. Информации о том, пострадали ли люди, нет.

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ДТП, Слуцк
Фотографии: Ольга Паздерина

ДТП, Слуцк