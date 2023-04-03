Создавал страну, но не смог в ней остаться. Судьба Язэпа Дылы

Этот человек прожил долгую жизнь. Если учесть, что он оказался в центре событий, почти все участники которых не дожили до седых волос, то это выглядит фантастическим везением. Он пережил тяжелую борьбу за заветную идею, торжество победы и разочарование. Его звали Язэп Дыла (родился 14 апреля 1880).

«Кур’ер» продолжает цикл публикаций, посвящённых акции «Слуцк – культурная столица Беларуси».

Ученик графа

Слуцк. 1893 или 1894 год. В дом младшего почтмейстера Леонида Дылы, отца маленького Язэпа, приходит местный учитель. Он называет себя графом Обуховичем-Бондинелли. Из уст этого человека Язэп впервые услышал стихотворение на белорусском языке. Этот момент он запомнит на всю жизнь.

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«Я сядзеў і слухаў, як зачараваны, бо ўпершыню з вуснаў пана, хаця і ў паношанай вопратцы, прытым ад чалавека ўжо са срэбрам у валасах чуў «дзіва» — мілагучныя вершы на той мове, якой я, жывучы да дзевяці гадоў у сям’і дзеда і бабкі, карыстаўся, якую я лічыў прыгожай і якую я ў гімназіі бараніў перад сваімі аднакласнікамі, што яе ганілі і высмейвалі. Пісьменнік у маіх вачах цяпер паўставаў як абаронца мовы свайго народа, як вястун і чараўнік роднага слова», — писал Язэп Дыла.

Ольгерд Обухович-Бондинелли станет его учителем и откроет для него Беларусь. Однако любовь к белорусской культуре тоже была заложена в семье. Язеп Дыла вспомнил свою бабушку по материнской линии Доминику, которая «ведала мноства беларускiх песень i казак i ахвотна дзялiлася iмi». От неё Язэп услышал песню о том, как Слуцк оборонялся от татарского нашествия, по мотивам которой впоследствии написал историческую повесть «Во имя детей».

Хор трезвости

После окончания Слуцкой гимназии Язэп поступил в Юрьевский (Тартусский) ветеринарный институт. Белорусов в Тарту традиционно было много. Студенческие корпорации были запрещены, но белорусские студенты всё же создали своё землячество — Минское (в руководство которого вошёл Дыла), Могилёвское и Черниговское. Революционное «брожение умов» шло там в полную силу. Пришлось маскироваться. Язэп также был членом общества «Друг трезвости», организованного эстонской молодёжью.

Неизвестно, насколько они были трезвенниками, но хор этого общества пел революционные песни на нелегальных собраниях, и этим хором руководил Язэп Дыла.

Такая активность не могла остаться незамеченной – из университета были исключены все лидеры землячеств, из института был исключен и Язэп.

О революционной работе

Язеп работает в редакции минской газеты «Северо-Западный край». В то же время он ездит по деревням в качестве революционного пропагандиста, сближается с членами аграрной группы Минского комитета РСДРП. Перемены казались такими близкими. Но революция 1905 года закончилась поражением. В Минске губернатор Курлов приказал расстрелять мирную демонстрацию.

А Язэп Дыла переезжает в Петербург. Возглавляет издательство журнала «Современный мир». Знакомится с Александром Куприным, Александрой Калантай. В то время в Петербурге было достаточно белорусов: Дыла сотрудничал с Тишкой Гартным, Янкой Купалой, Якубом Коласом.

Язэп Дыла встречает Октябрьскую революцию в Москве. Он видит в этом событии возможность начать строительство белорусской государственности и активно участвует в работе.

В декабре 1917 года представители разных социальных слоёв и политических убеждений решили собраться на первом всенародном съезде, чтобы обсудить главное: как дальше жить Беларуси — с большевистской Россией или самостоятельно.

Язэп Дыла был председателем президиума.

Съезд не смог что-то решить – участники были разогнаны большевиками.

Когда в Москве было создано Временное рабоче-крестьянское правительство Беларуси во главе с Жилуновичем, Язэп Дыла вошёл в него в качестве трудового комиссара. 1 января 1919 года Временное рабоче-крестьянское правительство опубликовало Манифест об образовании Советской Белоруссии.

Жилунович, Дыла и другие комиссары-министры даже посетили Янку Купалу в Смоленске и порадовали его новостью о создании белорусского государства.

Но 8-10 февраля 1919 г. члены нового правительства — Дыла и другие — были арестованы собственной советской властью. Их обвинили в желании организовать независимую белорусскую партию, тем самым подорвав советскую власть в Беларуси.

Язэпу Дыле повезло больше других: он избежал тюрьмы и в 1921 году начал работать.

Аресты и высылки

Язэп Дыла возглавил Госплан БССР и Комиссию по зонированию территории республики, стал директором Первого Белорусского государственного театра (ныне Купалавского). Он же был ученым секретарём Института культуры Беларуси и заместителем начальника Белгоскино по художественной части, а также инспектором Наркомата…

На своих рабочих местах он проявил себя, например, как удачный маркетолог. Он придумал, как добывать нужную для истощённой страны пушнину (она продавалась за валюту, а за валюту за границей покупались машины). Дыла предложил ценные шкурки не покупать у охотников севера за обесцененные деньги, а менять мех на продукты. Это сработало — только за один рейс по Оби было заготовлено 75 тысяч шкурок…

Вместе с тем Дыла отстаивал свою позицию и видение развития страны. Видимо, властям это не понравилось.

Его увезли 10 апреля 1931 года по делу фиктивного Союза освобождения Беларуси. Язэп Дыла был осуждён за «нанесение ущерба и антисоветскую деятельность» и депортирован из Беларуси.

Больше он не вернётся на родину. С 1931 года до самой смерти жил в Саратове.

В 1938 году он вновь был арестован, в 1939 году освобождён… 15 ноября 1957 года Язэп Дыла был реабилитирован. Но когда с большой помпой отмечали 50-летие БССР (1968 год), последних оставшихся в живых «отцов БССР» даже не пригласили на торжество.

Потомкам

Язэп Дыла заканчивает свою автобиографию следующими словами: «Часта вяртаючыся ў думках у край майго дзяцінства, юнацтва і сталасці, і сёння, аглядаючы жыццёвы шлях, я радуюся, што лепшую частку гэтага шляху я прайшоў, верна служачы майму народу, маёй Беларусі».

«Отец БССР» умер 7 апреля 1973 года, похоронен в Саратове.