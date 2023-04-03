Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 27 марта по 2 апреля. «Кур’ер» сделал подборку фото, которые пользователи сами выложили в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Рыжкова (@_maria_vladimirovna2003)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексей Кольцов (@koltsov_aliaksey)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Ларченко (@larchenco.m)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от печатает… (@prischepa_vitaly)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Художник | Слуцк | Портреты (@mark_cheerep)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 💞 ✌Анастасия✌💞 (@anastacia_petrovich)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatyana Kaleshka (@tanjakaleshka)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дашидзе🤭 (@das.hwwq)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MaryS (@maryza____)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina (@frame_every_day_)

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