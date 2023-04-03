В апреле «Кур’ер» запускает акцию для обладателей «Слуцкіх картак». В этом месяце вы можете бесплатно подать объявление на все выходы газеты. Это касается рубрик «Куплю/Продам».

Как это сделать

Прийти в редакционный отдел по адресу: улица Ленина,128. Мы работаем в будни с 8 до 17 часов, с 13 до 14 — обед. Показать «Слуцкую картку» на ресепшене. Если у вас ещё нет «Слуцкай карткі», приобрести её на месте за 2 рубля.

Что ещё вам даст «Слуцкая картка»

Помимо бесплатных объявлений по этой карте вы можете получить скидки у наших партнёров. То есть вы можете сэкономить деньги на перекусе и заказать шаурму, на депиляции, покупке обуви и одежды, на услугах для детей, на сладостях і другіх товарах/услугах.

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