По численному прогнозу* Белгидромета до конца этой недели в Слуцке будет облачно. Ожидаются кратковременные осадки: во вторник и среду дождь со снегом, в четверг и пятницу — просто дождь.

Первые дни недели будут холодными, а во вторник ночью и ранним утром даже «подморозит» до -1 градуса. Однако уже в четверг днём температура поднимется до +11 градусов и останется в стабильном плюсе.

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* «Представленные для населённых пунктов расчётные значения метеорологических элементов не являются официальным прогнозом Белгидромета и могут отличаться от прогноза синоптика», — говорится на сайте pogoda.by.