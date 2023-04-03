В каких сферах юные случчане отметились достижениями.

Олимпиада

По итогам республиканской олимпиады по учебным предметам (27-31 марта) слуцкие школьники удостоены дипломов I и III степеней.

В целом в олимпиаде от Слуцкого района участвовали 10 учащихся 8-11 классов по шести учебным предметам. 5 участников заключительного этапа стали победителями, сообщает управление по образованию Слуцкого райисполкома.

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Кто победители:

«Математика»: Александр Сытин (11 класс, гимназия № 1) — диплом I степени;

Дарья Демко , (10 класс, гимназия № 1, педагог Марина Шкурская) — диплом III степени.

(11 класс, гимназия № 1) — диплом I степени; , (10 класс, гимназия № 1, педагог Марина Шкурская) — диплом III степени. «География»: Роман Пенязь (11 класс, гимназия №1, педагог Марина Цвирко) — диплом III степени.

(11 класс, гимназия №1, педагог Марина Цвирко) — диплом III степени. «Немецкий язык»: Ярослав Сытько (11 класс, гимназия № 2, педагог Наталья Грак) — диплом III степени.

(11 класс, гимназия № 2, педагог Наталья Грак) — диплом III степени. «Физическая культура и здоровье»: Кристина Хотенович (11 класс, СШ № 11, педагог Елена Сосновская) — диплом III степени.

«Непоседы» — лауреаты

Образцовый музыкальный театр «Непоседы» (Слуцкий ЦДТ) удостоен диплома лауреата I степени на V Международном фестивале-конкурсе национальных современных искусств «Планета дружбы». Фестиваль проходил в Минске.

Чтец

Роман Веремейчик, ученик 6 «В» класса Слуцкой СШ № 12 (руководитель – учитель белорусского языка и литературы Наталья Чухольская) стал одним из победителей международного онлайн-конкурса чтецов «Пад Зоркай Венеры». Награждение проходило 31 марта.

Конкурс проводился с 1 по 20 декабря прошлого года. Организаторам (Минской областной библиотеке им. А.С. Пушкина) было выслано более 2000 видеозаписей. Победителями стали 40 участников.

Танцы

Фотографии: Слуцкий ЦДТ

Дети из Слуцкого центра детского творчества приняли участие в Республиканском фестивале по хореографии в рамках Недели детей и молодёжи. Фестиваль проходил при поддержке Министерства образования и республиканского общественного объединения «Белорусская лига танцев».

Коллективы Слуцкого ЦДТ — образцовый ансамбль танца «Папараць-кветка» (руководитель Ирина Лаврова), ансамбль эстрадного танца «Акварель» (педагог Ирина Селиванова) — отмечены дипломами, специальными дипломами симпатий жюри, благодарностями педагогам, медалями и подарками. Об этом сообщается на странице Слуцкого ЦДТ в ВК.