Высшие учебные заведения Беларуси опубликовали планы по приёму студентов в 2023 году. Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.

Планы всех вузов можно посмотреть на официальном сайте Минобразования.

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Белорусский государственный университет для получения общего высшего и специального высшего образования дневной бюджетной формы планирует принять 2114 человек, а на заочную бюджетную — 150. На дневную платную форму обучения заявлено 1574 места, а на заочную платную — 507.

Всего для получения углубленного высшего образования (магистратура) план приёма Белгосуниверситета составляет: очная (дневная и вечерняя) бюджетная форма — 362 человека, заочная бюджетная форма — 53, дистанционная форма — 9. На платную очную (дневную и вечернюю) форму обучения планируют принять 140 человек, на заочную платную форму — 55, а на дистанционную платную форму — 30.