Вчера, 2 апреля, в Слуцке на улице Магистральной на территории нового храма Паисия Святогорца состоялось открытие памятника первому Патриаршему Экзарху Беларуси митрополиту Филарету.

Видео: Слуцкая епархия

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Открытие прошло в рамках дня памяти святой Софии Слуцкой. На церемонии присутствовали митрополит Минский и Заславский Вениамин, митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, епископ Молодечненский и Столбцовский Павел, священнослужители епархии, председатель Слуцкого райисполкома Владимир Гога и православные верующие Случчины.

Автора бронзового монумента Павла Лука наградили медалью праведной Софии Слуцкой I степени.