В связи с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,4 кВ в Слуцке будет отключено электроснабжение по следующим адресам.

3, 4 и 5 апреля с 08.00 до 17.00 у потребителей по адресу:

Реклама

ул. Первомайская № 3-36, 38, 40.

5, 6 и 7 апреля с 08.00 до 17.00 у потребителей по адресу:

ул. Новосадовая № 1, 3-7, 10-14, 16-54 (чётные);

ул. Первомайская № 37, 42, 44;

ул. Садовая № 1-9, 11-18, 22-28 (чётные);

ул. Зелёная № 10;

ул. Майская № 9, 13.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 5-22-98, 5-33-80.