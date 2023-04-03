Борис Грызлов, посол России в Беларуси, заявил, что ядерное оружие будет максимально близко «придвинуто» к западным границам. Он добавил, что ядерные хранилища будут подготовлены до 1 июля.

Об этом пишет БелТА.

По мнению Бориса Грызлова, размещение российских вооружений в Беларуси намного легитимнее, чем аналогичные шаги США в Европе.

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О планах России разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие Владимир Путин заявил 25 марта. Это вызвало резкую реакцию в большинстве ядерных держав. Китай в Совете безопасности ООН вообще предложил всем странам отказаться от размещения ядерного оружия за пределами своих границ.