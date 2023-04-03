Если вы берёте ополаскиватель для профилактики кариеса, желательно использовать средства на основе аминофторида (лучше всего) или же фторида натрия. Старайтесь не покупать ополаскиватели, содержащие антисептики, иначе такие средства нельзя будет использовать более 2-3 недель.

Об этом сообщают специалисты Слуцкой службы ЦГиЭ.

Если вам показано использовать ополаскиватель в качестве дополнительного средства для гигиены полости рта, то запомните несколько правил.

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Этикетка. 5 важных пунктов

1. Прежде всего, изучите этикетку и, если есть возможность, всё-таки проконсультируйтесь с врачом, чтобы определить, подходит ли вам это средство и в какой последовательности его необходимо применять – до чистки с помощью щётки или после. Дело в том, что некоторые ополаскиватели размягчают зубной налёт, поэтому более эффективны перед стандартной чисткой, другие же имеют отбеливающий или освежающий эффект, их целесообразно использовать в конце гигиенической процедуры.

2. Если ополаскиватель содержит антисептики, например, хлоргексидин, триклозан, метил-салицилат, бензидамин, цетилпиридиния хлорид и другие, то курс применения такого средства не может превышать 2-3 недель, иначе можно заработать дисбактериоз полости рта, сухость и раздражение слизистой, стойкий неприятный запах изо рта после отмены такого ополаскивателя.

3. Обращайте внимание на концентрацию фтора в растворе. Она должна быть около 250 ppm.

4. Ополаскиватели с антисептиками лучше использовать только в составе комплексной терапии гингивита и пародонтита (воспаления дёсен) параллельно с другими препаратами и только после удаления зубных отложений на зубах у стоматолога. А вот если ополаскиватель содержит только растительные компоненты (экстракты и отвары трав), то такие ополаскиватели подойдут для профилактики обострений хронического воспаления дёсен, и им можно пользоваться постоянно и регулярно.

5. Содержание спирта. Если берёте ополаскиватель для ребёнка старше 6 лет, то обращайте внимание на содержание спирта.

Как пользоваться. 5 правил

1. Пользуйтесь ополаскивателями 2-3 раза в день, сразу после чистки зубов. Полоскать рот около 1 минуты. Если вы используете ополаскиватель, содержащий фтор, то лучше всего тогда перед этим использовать зубную пасту на основе кальция и не содержащую фтора. В этом случае укрепление зубов и противокариозный эффект будут максимальными.

2. Стандартная «порция» для одного полоскания – около 50 граммов (две столовых ложки), продолжительность – в среднем 1 минута. Но для лечебных ополаскивателей это время может быть увеличено и до 3 минут.

3. Никогда не глотайте ополаскиватель для полости рта.

4. Взрослым и детям старше 15 лет применять ополаскиватель нужно после чистки зубов или после приёма пищи. Наполнить колпачок флакона ополаскивателем и полоскать в течение 1-2 минут, после чего выплюнуть. Использовать не чаще 3 раз в день.

5. Не нужно разбавлять ополаскиватель водой (для сохранения его свойств). Не проглатывать ополаскиватель. Неплохо будет ограничить употребление пищи и напитков в течение 10-15 минут после ополаскивания полости рта.